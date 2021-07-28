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После допроса Роман Доброхотов остался свидетелем по делу о клевете

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - В Москве в отделе полиции завершился допрос Романа Доброхотова, главного редактора The Insider (признан властями России СМИ-иноагентом), сообщила "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Оксана Опаренко.

По ее словам, после допроса он остался свидетелем по делу о клевете.

Утром к Доброхотову и домой к его родителями пришли с обысками по этому делу. После обыска он сообщил журналистам, что у него изъяли компьютеры, телефоны и загранпаспорт. После этого его увезли на допрос.

В УВД по Юго-Западному округу Москвы решили, что неизвестный не позднее 12 ноября 2020 года опубликовал твит с "дезинформацией о сбитом Boeing MH-17" "в твиттер-аккаунте пользователя Roman Dobrokhotov", по факту было возбуждено уголовное дело о клевете в отношении неустановленных лиц, сообщили ранее "Интерфаксу" в "Правозащите Открытки".

Дело завели по жалобе адвоката Сталины Гуревич, которая защищает интересы нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа.

Она утверждает, что Доброхотов распространял клеветнические сведения о том, что ее подзащитный за денежное вознаграждение "сливает" информацию о сбитом самолете рейса MH17 и сотрудничает с иностранной разведкой.

"Доброхотову доподлинно известно о том, что сотрудники ГРУ Минобороны РФ не оплачивают услуги иностранных журналистов, что Макс ван дер Верфф не получал денег, не действовал по их указанию и не распространял дезинформацию в интересах РФ", - говорится в заявлении ван дер Верффа в российскую полицию, копия которого появилась в соцсетях.

Заявитель также указал, что Доброхотов "умышленно, имея цель опорочить деятельность ГРУ Минобороны РФ в глазах западных партнеров, распространил клевету в адрес индивидуально неопределенных лиц из числа сотрудников Минобороны РФ и гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 2 cт. 128.1 УК РФ (клевета)".

Минюст России включил The Insider в реестр СМИ-иноагентов 23 июля.

The Insider Роман Доброхотов Москва МВД Минюст Нидерланды Сталина Гуревич Макс ван дер Верфф

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