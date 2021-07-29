На Лебяжьих островах в Крыму стало больше бакланов и хохотунов из-за водной блокады

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Прекращение Украиной подачи пресной воды в Крым по Северо-Крымскому каналу улучшило экологическую ситуацию на Лебяжьих островах на северо-западе полуострова. Об этом сообщил старший государственный инспектор заповедника Сергей Наливайко.

"(Перекрытие подачи днепровской воды для Крыма - ИФ) привело к сокращению площадей сельскохозяйственных земель, занятых под посевами риса, с этой культурой связана основная доля химических загрязнений окружающей среды в районе Лебяжьих островов. Выращивание риса требовало большого количества пресной воды и минеральных удобрений", - цитирует Наливайко Мининформ Крыма в четверг.

Изменение степени солености воды в этом районе привело также к изменению соотношения видов рыбы и других представителей фауны, появляется больше морских видов. Они, в свою очередь, являются кормовой базой для птиц. За последний год в заповеднике отмечается рост более чем в два раза численности большого баклана, краснокнижного черноголового хохотуна и чегравы.

"В заповеднике обитают порядка 150 видов птиц, которые занесены в Красную книгу. За последний год их численность значительно увеличилась. Это свидетельствует об улучшении условий гнездования для этих птиц", - сказал инспектор заповедника.

Лебяжьи острова – заповедная территория в Крыму, расположенная в Каркинитском заливе, на территории Раздольненского района полуострова. К заповеднику примыкает Каркинитский орнитологический заказник площадью около 27,7 тыс. гектаров. Каркинитский залив, что в составе заповедника, имеет статус водно-болотных угодий международного значения, согласно Рамсарской конвенции с особым охранным режимом. В состав заповедной территории включены 6 островов, вытянувшихся на 8 км вдоль берегов Крыма с юго-запада на северо-восток. Острова от Крыма и друг друга отделены мелководными проливами. Высота островов над уровнем моря не превышает 1-2 метров. Строго охраняемая часть островов занимает площадь 52 га.

Строительство 400 км Северо-Крымского канала, предназначенного для снабжения засушливых зон Крыма и сельскохозяйственных угодий днепровскими водами, велось с 1961 по 1971 год. Канал использовался не только для нужд сельского хозяйства и промышленного прудового рыбоводства, но и в качестве источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма.

Украина, не согласившись с присоединением полуострова к РФ после референдума о статусе региона в 2014 году, перекрыла подачу днепровской воды в Крым. Украина заявляет, что вода из Днепра вернется в Крым только в случае "его деоккупации". Москва все время заявляет, что регион является российским и вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда. Крымские власти оценили ущерб от водной блокады в 1,4 трлн рублей, просят российских следователей возбудить дела на ее организаторов.