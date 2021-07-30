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Рогозин допустил нештатное включение двигателей "Науки" из-за ошибки человека

Рогозин допустил нештатное включение двигателей "Науки" из-за ошибки человека
Стыковка многоцелевого лабораторного модуля "Наука" к МКС
Фото: Космонавт Роскосмоса Олег Новицкий/Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 30 июля. INTERFAX.RU - Причиной несанкционированного включения двигателей модуля "Наука", пристыкованного к МКС, мог стать человеческий фактор, сообщил радио "Комсомольская правда" гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Специалист не предусмотрел возможность ошибки", - сказал он.

Перенос запуска нового американского корабля Starliner к МКС вызван необходимостью адаптировать модуль "Наука" к МКС, добавил Рогозин.

"Я бы на их месте тоже перенес. Зачем они поставили встык свой запуск к нашей стыковке? Это с самого начала было неразумно с их стороны, потому что новый модуль полетел, надо спокойно его адаптировать. Это требует определённого времени и спокойной работы", - сказал он.

Ранее руководитель полетов российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что причиной нештатного включения двигателе стал кратковременный сбой программного обеспечения. Он привел к ошибочному выполнению прямой команды включить двигатели модуля на увод, и это привело к изменению "ориентации комплекса в целом". Ситуацию удалось быстро парировать с помощью двигательной установки модуля "Звезда".

29 июля в NASA сообщили, что произошло нештатное включение двигателей "Науки", из-за которого станцию развернуло на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс".

В "Роскосмосе" объяснили инцидент работой с остатками топлива в модуле "Наука".

Ранее в пятницу "Роскосмос" сообщил, что специалисты Главной оперативной группы управления (ГОГУ) до конца дня завершат комплекс процедур с двигателями модуля "в интересах безусловного обеспечения безопасности, как Международной космической станции, так и всего экипажа". По данным "Роскосмоса", открытие люков было запланировано на вечер пятницы.

В "Роскосмосе" также сообщили, что накануне специалисты ГОГУ совместно с российскими членами экипажа МКС убедились, что основной стык герметичен.

NASA сообщило, что беспилотный испытательный полет космического корабля CST-100 Starliner корпорации Boeing к МКС перенесли на 3 августа из-за инцидента с "Наукой".

Роскосмос Наука МКС Дмитрий Рогозин Владимир Соловьев NASA

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