Пуск к МКС нового корабля Starliner отложен из-за проблем с модулем "Наука"

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Запланированный на пятницу пуск корабля Starliner к МКС отложен, для того чтобы дать экипажу станции время разобраться с инцидентом с двигателями модуля "Наука", сообщили в NASA.

"NASA и Боинг решили отложить планировавшийся в пятницу запуск второго испытательного полета корабля (Starliner). В данный момент команды рассматривают следующие возможности. Это даст время экипажу МКС проверить работу новоприбывшего модуля "Наука" Роскосмоса с тем, чтобы подготовиться к прибытию Starliner", - говорится в сообщении.

Ранее NASA сообщило, что на пристыковавшемся в четверг к МКС модуле "Наука" произошло нештатное включение двигателей, из-за чего станция развернулась на 45 градусов. Для компенсации импульса пришлось задействовать двигатели модуля "Звезда" и грузового корабля "Прогресс". Наземным специалистам удалось вернуть контроль над станцией, экипаж и оборудование не пострадали. В "Роскосмосе" инцидент объяснили работой с остатками топлива в модуле.

Как сообщали в NASA, экипаж МКС изменит график работы для проверки нового модуля.

23 июля сообщалось, что NASA и Boeing одобрили тестовый полет NASA Boeing Orbital Flight Test-2 (OFT-2) космического корабля CST-100 Starliner к МКС 30 июля. По информации NASA, корабль претерпел ряд изменений для решения проблемы с программным обеспечением, которая стала причиной частичного провала полёта во время первого тестового полёта Starliner в декабре 2019 года. Корабль прошёл многочисленные тесты и претерпел серьёзные изменения в системе стыковки. Носовая часть CST-100 Starliner была оснащена защитной обшивкой, схожей с той, что используется на корабле компании SpaceX Dragon Endeavour.

По итогам проверок, было объявлено, что CST-100 Starliner отправится к МКС в 14:53 по Восточному тихоокеанскому времени 30 июля. Примерно через 24 часа после запуска космический корабль пристыкуется к переднему порту модуля Harmony, находящегося на МКС.

Порт, который займёт CST-100 Starliner, был освобождён кораблём Crew Dragon 21 июля, на котором находились астронавты NASA Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Акихико Хошиде и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

В ходе миссии OFT-2 будут проверяться различные способности Starliner - запуск, стыковка, возвращение в атмосферу Земли и приземление в пустыне на Западе США.