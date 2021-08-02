На крымского бизнесмена завели дело из-за смертельного ДТП

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения возбуждено против участника аварии в Сакском районе на западе Крыма, в которой погибла женщина и пострадал ребенок, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МВД по республике в понедельник.

Водитель Lexus LX 570, двигаясь в нарушение правил по правой обочине автодороги Симферополь - Евпатория, столкнулся с автомобилем Toyota Camry, который в этот момент поворачивал налево на грунтовую дорогу, сказали в полиции.

Авария произошла 31 июля. Пострадали два пассажира из Toyota - 53-летняя женщина и 11-летний мальчик, которых госпитализировали. Позже женщина скончалась в реанимации.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По информации источника "Интерфакса", за рулем Lexus в момент ДТП был Сергей Бейм - президент ООО "Фирма "ТЭС" (бренд ТES, Симферополь), которое является второй по величине сетью АЗС в Крыму. Сам он подтвердил эту информацию местному изданию ForPost.

Торговый дом "ТЭС" основан в 1992 году, включает в себя ГК "ТЭС" включает 73 АЗС в Крыму и Севастополе и две АГЗС, имеет парк бензовозов и нефтебаз, портовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, а также предприятие по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой и химической продукции, сеть кафе быстрого обслуживания.

По информации "базы "СПАРК-Интерфакс", 30% УК фирмы "ТЭС" принадлежит Люции Пурим, остальное у семьи Беймов. Все - обременение доли, в залоге у РНКБ (крупнейший банк Крыма, Симферополь).

Как сообщалось, сеть АЗС "ТЭС" обеспечивает до 28% потребностей Крыма в АИ-92 и до 26,2% - в АИ-95.