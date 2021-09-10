Крымский бизнесмен выплатил 17 млн руб. родным женщины, погибшей в ДТП по его вине

Родственники попросили закрыть дело

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Верховный суд Крыма в пятницу оставил в силе решение нижестоящего суда, отклонившего ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий владельцу второй по величине сети автозаправок в Крыму Сергею Бейму, являющемуся фигурантом дела об аварии, в которой погиб человек. Бизнесмен выплатил более 17 млн рублей родственникам погибшей женщины, сообщают местные СМИ.

"Апелляционным постановлением Верховного суда республики Крым постановление Киевского районного суда Симферополя оставлено без изменения, апелляционное представление - без удовлетворения", - сообщила пресс-служба суда.

Киевский райсуд Симферополя в августе дважды отклонял ходатайства следствия об избрании бизнесмену меры пресечения: первое касалось домашнего ареста, второе - запрета определенных действий, оставив в силе меру процессуального принуждения - обязательство о явке, ранее избранную полицией. Прокурор обжаловал второе постановление суда.

Между тем в ходе заседания ВС Крыма в пятницу, как пишут местные СМИ, стало известно, что Бейм выплатил компенсацию в размере более 17 млн рублей родным погибшей женщины (в том числе купил новую машину за 1 млн рублей), они не имеют претензий к предпринимателю и просят закрыть уголовное дело. Сам Бейм подтвердил журналистам выплату денег.

Авария произошла 31 июля текущего года. По данным пресс-службы МВД по республике, водитель Lexus, нарушив правила, ехал по правой обочине дороги, столкнулся с Toyota Camry, которая в этот момент поворачивала налево на грунтовку. Травмы получили два пассажира Тoyota – 11-летний мальчик и его 53-летняя бабушка, женщина позже умерла в реанимации.

Полиция открыла уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Бейм – президент ООО "Фирма "ТЭС" (бренд ТES, Симферополь).

Торговый дом "ТЭС" основан в 1992 году, включает в себя ГК "ТЭС" включает 73 АЗС в Крыму и Севастополе и две АГЗС, имеет парк бензовозов и нефтебаз, портовый терминал по перевалке и хранению сжиженного газа и нефтепродуктов, а также предприятие по производству емкостей и резервуаров для нефтегазовой и химической продукции, сеть кафе быстрого обслуживания.

"ТЭС" обеспечивает до 28% потребностей Крыма в бензине марки АИ-92 и до 26,2% – в АИ-95.

По информации аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", 30% уставного капитала фирмы "ТЭС" принадлежит Люции Пурим, остальное – у семьи Беймов. Все – обремененные доли, в залоге у крупнейшего банка Крыма РНКБ.