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Что произошло за день: понедельник, 2 августа

Россияне выиграли еще шесть медалей в Токио, Аскар Акаев приехал в Бишкек, белорусской бегунье дали польскую визу

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Россияне в понедельник выиграли еще шесть медалей в Токио. Две серебряные медали получили гимнаст Денис Аблязин в опорном прыжке и Сергей Каменский в стрельбе из пневматической винтовки из трех положений с 50 м. Третьи места достались борцам греко-римского стиля Сергею Емелину в весовой категории до 60 кг и Сергею Семенову - в категории до 130 кг, а также гимнастке Ангелине Мельниковой в вольных упражнениях и гонщицам Анастасии Войновой и Дарье Шмелевой в командном спринте в велотреке. Общее число медалей на счету российской сборной достигло 50, из них 12 золотых, 21 серебряная, 17 бронзовых.

- Первого президента Киргизии Аскара Акаева доставили в Бишкек. Он покинул страну после Революции тюльпанов в 2005 году и находился в розыске по делу о коррупции на золоторудном месторождении "Кумтор". Бывший премьер-министр страны Феликс Кулов заявил, что Акаев добровольно приехал в страну для дачи показаний.

- Варшава выдала гуманитарную визу белорусской бегунье Кристине Тимановской. Ранее она обратилась за помощью к польским властям после того, как ее попытались отозвать с Олимпийских игр в Токио накануне забега на 200 метров. Спортивный арбитражный суд не разрешил Тимановской участвовать в соревнованиях.

- Число жертв на химическом заводе в Ростовской области увеличилось до семи. Таким образом, все пострадавшие, поступившие в больницу с ожогами после аварии 29 июля, скончались.

- В России выявили еще 23 508 случаев COVID-19. В Москве заболели 3 330 человек, в Петербурге - 1 914, в Московской области - 1 596. В целом по стране умерли за сутки 785 пациентов, вылечились 14 893 человека.

- В Анталье разбился автобус с российскими туристами. Туроператор "Интурист" сообщил, что жители Самары ехали из поселка Конаклы в аэропорт Антальи, по дороге автобус перевернулся. Четыре человека погибли.

- Пранкер получил два года и четыре месяца колонии за имитацию приступа от COVID в московском метро в феврале прошлого года. Кароматулло Джаборов был признан виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Его сообщники приговорены к условным срокам.

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