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Варшава начала оформление гуманитарной визы Кристине Тимановской

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - МИД Польши начал процедуру оформления гуманитарной визы спортсменке из Белоруссии Кристине Тимановской, сообщил польскому телеканалу TVN24 замглавы ведомства Марчин Пшидач. Он добавил, что заявление о предоставлении политического убежища Тимановской будет рассмотрено, как только оно поступит.

Замминистра подтвердил, что Тимановская находится в посольстве Польши в Токио. Днем 1 августа она обратилась к польскому правительству, МИД Польши с просьбой о помощи.

"С ней поговорил польский консул. Начата процедура предоставления ей гуманитарной визы, заявление на получение которой она подала. Конечно, эта виза ей будет предоставлена", - сказал Пшидач.

На вопрос о том, когда Тимановская сможет прибыть в Польшу, высокопоставленный представитель польского МИД ответил: "Все развивается достаточно динамично, ситуация меняется. Что касается логистических деталей о перелете или дне прибытия в Польшу - ввиду деликатности этого дела и ее безопасности, такую информацию я предоставлять не буду".

Как только Тимановская окажется в Польше, правительство страны об этом объявит, заверил он.

На прошлой неделе бегунья Тимановская в инстаграме раскритиковала белорусских спортивных чиновников, которые без ее ведома сделали ее участницей эстафеты 4 по 400 метров. Пост она удалила, а 1 августа стало известно, что Национальный олимпийский комитет (НОК) Белоруссии решил ее отозвать с Игр накануне забега на 200 метров.

В аэропорту Ханэда спортсменка обратилась за помощью к японским полицейскими и записала видеообращение к Международному олимпийскому комитету, сообщив, что ее пытаются насильно вывезти из Японии после критики чиновников и что оказаться на родине ей будет опасно. Она попросила МОК вмешаться.

Ночь она провела в аэропорту под охраной полиции, затем стало известно, что ее перевезли в посольство Польши в Токио.

СМИ со ссылками на различные источники сообщают о желании Тимановской попросить убежище в Европе, в качестве возможных стран называются Австрия и Германия. О готовности принять ее уже заявили Чехия, Польша и Словения, а МИД Франции сообщил о готовности ЕС заняться ее вопросом.

НОК Белоруссии 1 августа официально разъяснил, что снять Тимановскую с соревнований решили "по заключению врачей, в связи с эмоционально-психологическим состоянием".

Белоруссия НОКБ Токио Япония Польша МИД Кристина Тимановская Марчин Пшидач

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