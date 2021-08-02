Пранкер получил более двух лет колонии за имитацию приступа от COVID в метро Москвы

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы назначил наказание в виде двух лет и четырех месяцев колонии общего режима Кароматулло Джаборову, который сымитировал приступ от заражения коронавирусом в московском метро, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в понедельник.

Джаборов признан виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК РФ).

Представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова сообщила "Интерфаксу", что двум другим соучастникам розыгрыша - Станиславу Мелихову и Артуру Исаченко назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком в течение трех лет каждому.

В ходе судебного разбирательства все фигуранты признали вину.

Согласно данным пресс-службы МВД РФ, 2 февраля 2020 года в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" к станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитировав внезапный приступ, а предполагаемые сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, что спровоцировало панику среди пассажиров. Видеоролик с инсценировкой был опубликован в интернете. В пресс-службе московского метро заявляли, что на территории подземки были "пранки на тему коронавируса".

После ареста Джаборова в полиции сообщили о задержании соучастников розыгрыша, которые были отпущены под подписку о невыезде и надлежащем поведении.