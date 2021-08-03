Крым за семь месяцев посетили более 5 млн туристов

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Более 5 млн туристов посетили Крым с начала 2021 года, что на 27% больше показателя аналогичного периода "допандемийного" 2019 года. Об этом написал глава республики Сергей Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" во вторник.

"За 7 месяцев 2021 года турпоток в Крым составил 5 миллионов 67 тысяч туристов, что на 27% выше уровня аналогичного периода 2019 года", - сообщил Аксенов.

При этом только за два летних месяца в республике отдохнули свыше 3 млн туристов, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года, и на 13% больше, чем в 2019 году.

"Средняя загрузка работающих средств размещения превысила 82%, в отдельных регионах более 90- 95%, тогда как в 2019 году объекты в среднем в этот период были загружены на 76%", - уточнил глава Крыма.

По его словам, 60% туристов прибыли на полуостров по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 32% - авиасообщением, 8% – по железной дороге.

Серьезных нарушений и вспышек коронавируса в отелях и санаториях Крыма не зафиксировано. Однако власти республики намерены усилить мониторинг и продолжить вакцинацию работников турсферы.

Прямые налоговые поступления в бюджет от туристской отрасли за 6 месяцев этого года составили свыше 2 млрд рублей, что на 54,9% больше суммы поступлений за аналогичный период прошлого года, отметил Аксенов со ссылкой на данные налоговиков.

Как сообщалось, с января по июнь Крым посетили около 3,3 млн туристов – на 49% больше аналогичного периода 2019 года. По прогнозу властей, нынешний туристический сезон может обновить рекорд постсоветского периода.

За 2020 год, когда вводились ограничения из-за распространения коронавируса, Крым принял 6,3 млн туристов, что на 15% меньше 2019 года, в течение которого регион посетили рекордные для постсоветского периода 7,43 млн человек.