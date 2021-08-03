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Минтруд РФ сократил перечень "чисто мужских" профессий

С 1 марта женщинам разрешат быть авиамеханиками и заниматься монтажом технологического оборудования

Минтруд РФ сократил перечень "чисто мужских" профессий
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 августа. INTERFAX.RU - Минтруд России сократил перечень "чисто мужских" работ, разрешив женщинам быть авиамеханиками самолетов и вертолетов, заниматься монтажом технологического оборудования, сообщила пресс-служба ведомства во вторник.

Соответствующий приказ Минтруда вступит в силу с 1 марта 2022 года.

"Минтруд России сократил перечень производств, работ и должностей, где ограничивается труд женщин. Согласно изменениям, теперь для женщин доступны профессии авиационных механиков, инженеров по техническому обслуживанию самолетов и вертолетов, других профессий отрасли", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем отмечается, что с 1 марта следующего года для женщин будут "сняты ограничения при выполнении котельных, холодноштамповочных, волочильных и давильных работ, на работах по монтажу и обслуживанию технологического оборудования, ремонта нефтепромыслового оборудования за исключением работ, выполняемых по отдельным профессиям".

В пресс-службе привели слова заместителя министра труда Алексея Вовченко, который сказал, что при подготовке приказа были учтены "предложения работников и работодателей по сокращению перечня "не женских" работ".

В пресс-службе напомнили, что с января 2021 года вступил в силу приказ Минтруда России, утвердивший обновленный перечень производств, где ограничивается труд женщин. В него включены 100 позиций. Документ заменил принятый более 20 лет назад перечень из 456 профессий и видов выполняемых работ, официально недоступных для женщин.

Минтруд РФ

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