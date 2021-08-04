ВС РФ подтвердил возможность изъятия единственного жилья у банкрота

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Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Скромное жилье взамен единственного, но "роскошного" гражданину-банкроту может приобрести не только кредитор, но и финансовый управляющий за счет средств конкурсной массы, а сам вопрос о целесообразности этих сделок для погашения долга до обращения в суд должен обсуждаться на собрании кредиторов, заявил Верховный суд (ВС) РФ. Он впервые озвучил свое видение порядка изъятия единственного жилья у банкротов, после того как Конституционный суд (КС) РФ разрешил судам игнорировать иммунитет на сохранение единственного жилья за должниками.

Этот иммунитет установлен статьей 446 Гражданского кодекса РФ и гарантирует гражданам-должникам сохранение в собственности их единственного жилья - за исключением заложенного по ипотеке. Но еще в 2012 году КС РФ заявил, что это правило на дорогостоящую недвижимость не должно распространяться, и обязал законодателя выработать критерии определения "роскошности" жилья, чтобы взамен него владельцам приобреталось жилище поскромнее. Затем, так и не дождавшись законодательных изменений, в апреле 2021 года КС РФ объявил, что суды вправе сами - в зависимости от обстоятельств дела - решать, сохранять за должником единственное жилье или нет, а также определять порядок предоставления кредитором должнику замещающего жилья. При этом в отказе от исполнительского иммунитета должен быть реальный смысл с точки зрения удовлетворения требований кредиторов, добавил КС РФ.

Руководствуясь этими разъяснениями, ВС РФ по итогам рассмотрения спора о судьбе единственного дома обанкротившегося бизнесмена из Хабаровского края Владимира Балыкова сформировал ряд правил, которыми следует руководствоваться судам в таких ситуациях.

Во-первых, в процедуре банкротства приобрести замещающее жилье может не только кредитор, но и финансовый управляющий "за счет выручки от продажи имущества должника, находящегося в наличии", считает ВС РФ. В этом случае для обеспечения конституционного права должника и членов его семьи на жилище условия сделок купли-продажи должны быть сформулированы таким образом, чтобы право собственности должника на "роскошное" жилье прекращалось не ранее возникновения права собственности на более скромное. Также должна быть предусмотрена возможность прекращения торгов по продаже излишнего жилья, если цена упала ниже той, при которой с учетом покупки замещающего жилья не произойдет эффективное пополнение конкурной массы.

Если же покупкой нового жилья для банкрота занимается кредитор, то он должен принимать на себя риски того, что выручка от "роскошного" жилья не покроет его затраты, например вследствие изменения конъюнктуры рынка недвижимости.

Во-вторых, вопрос об ограничении имущественного иммунитета должен сначала выноситься на обсуждение собрания кредиторов, которое созывается финансовым управляющим. На нем свое мнение могут высказать каждый из кредиторов, должник, управляющий и иные заинтересованные лица. И только после этого суд может утвердить условия и порядок предоставления замещающего жилья.

В-третьих, если обязательства банкрота вытекают его поручительства, то суд может установить, что жилое помещение продается лишь при недостаточности имущества основного должника для проведения расчетов с кредитором.

Само же дело Балыкова ВС РФ отправил на новое рассмотрение, поручив судам учесть эти разъяснения.

Балыков задолжал Россельхозбанку 34,68 млн рублей. Эта сумма была с него взыскана как с поручителя по кредиту ООО "ВостокИнвест", в котором ему принадлежит 50%. В рамках дела о банкротстве он попытался спасти от реализации свой земельный участок в 21 сотку и дом площадью 366,4 кв. м на нем со ссылкой на то, что это единственное жилье. Но суды двух инстанций ему в этом отказали, заподозрив его в злоупотреблении правами и попытке искусственно наделить дом и участок имущественным иммунитетом. Дело в том, что дом был построен еще в 2012 году, но право собственности на него Балыков оформил через два дня после признания банкротом - 16 января 2020 года, а в мае 2020 года выписался из квартиры матери и зарегистрировался в нем как по месту жительства.

Однако кассация встала на сторону Балыкова, не увидев в его действиях злоупотреблений.

ВС РФ счел выводы всех трех инстанций преждевременными, так как судам следовало разобраться в причинах такого поведения должника, были ли они обусловлены объективными обстоятельствами. Если же в действиях Балыкова нет признаков злоупотребления правом, то судам следовало обязать финансового управляющего созвать и провести собрание кредиторов по вопросу о предоставлении замещающего жилья. В ходе этого собрания надо выяснить стоимость спорного дома, участка и замещающего жилья, после чего определить, есть ли смысл в продаже для кредиторов.