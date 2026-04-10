Минюст подготовил законопроект о взыскании жилья банкротов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Министерство юстиции обнародовало поправки к закону "О несостоятельности (банкротстве)", устанавливающие правила на взыскание так называемого "роскошного" жилья гражданина в случае банкротства.

"Согласно законопроекту жилое помещение, являющееся единственным пригодным для постоянного проживания гражданина и членов его семьи, может быть реализовано в порядке, установленном Федеральным законом, если его объективные характеристики явно превышают разумно достаточные для удовлетворения потребности в жилище", - говорится в пояснительной записке.

"Законопроект исходит из недопустимости выселения должника и членов его семьи без предоставления им другого жилья и поэтому предусматривает, что взамен реализуемого жилого помещения должнику должно быть предоставлено в собственность иное (замещающее) жилое помещение, к которому предъявляется целый ряд требований", - говорится в документе.

Согласно поправкам, для признания "роскошного" жилья подлежащим реализации оценке в совокупности подлежат: "жилая площадь объекта, место расположения, конструктивные особенности, внешнее и внутреннее художественное оформление, уровень инфраструктуры в месте расположения, техническое оснащение и другие признаки".

"Замещающее жилое помещение должно соответствовать требованиям жилищного законодательства, обеспечивать сохранение достойного образа жизни должника и членов его семьи, в том числе с учетом их места учебы и работы, наличия заболеваний и иных обстоятельств, связанных с личностью должника и членов его семьи", - говорится в тексте законопроекта.

В нем отмечается, что "замещающее жилье должно находиться в том же населенном пункте, что и жилое помещение, отвечающее признакам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, а если населенный пункт разделен на районы - то и в том же районе".

"Отклонение от указанных условий допускается только если это не нарушает права должника и членов его семьи и имеются убедительные обоснования невозможности или существенного затруднения их выполнения", - говорится в документе.

В июне 2025 года Верховный суд России конкретизировал критерии отнесения единственного жилья гражданина-банкрота к "роскошному", на которое не распространяется иммунитет на взыскание. Таким объектом может признаваться недвижимость, площадь которой кратно превышает разумную потребность семьи должника в жилье.

Такое разъяснение содержалось в "Обзоре судебной практики по делам о банкротстве граждан", утвержденном президиумом Верховного суда.

Статья 446 Гражданского процессуального кодекса, запрещает изымать у граждан за долги единственное жилище, если оно не заложено в ипотеку. В отношении такой недвижимости действует так называемый имущественный иммунитет.

Однако весной 2021 года Конституционный суд России допустил возможность реализации единственного жилья банкротов, если его можно охарактеризовать как "роскошное". Взамен в том же населенном пункте должнику и его семье должно быть предоставлено иное жилье "площадью по крайней мере не меньшей, чем по нормам предоставления жилья на условиях социального найма".

В законодательство до сих пор не внесены нормы, описывающие, какие объекты могут считаться "роскошными". ВС в своем обзоре уточнял, как действовать судам при оценке единственного жилья должника с точки зрения возможности или невозможности исключения его из конкурсной массы.

ВС указывал, что для признания жилья роскошным судам следует оценивать не только его площадь, но и "иные характеристики конкретного объекта": жилую площадь, место расположения, конструктивные особенности, внешнее и внутреннее художественное оформление, уровень инфраструктуры в районе нахождения, техническое оснащение и другие.