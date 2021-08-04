Памфилова ориентировалась на Генпрокуратуру в ситуации с Грудининым

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - Центризбирком был обязан исключить директора ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павла Грудинина из списка кандидатов в Госдуму от КПРФ, так как сведения о наличии у него иностранных активов предоставила Генпрокуратура России, заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Сейчас идет много истерик по поводу правомерности или неправомерности нашей позиции (по Грудинину). Для нас единственный вердикт по этому поводу, что касается иностранных активов, - это Генпрокуратура. Мы подали заявку, попросили проверить, мнение Генпрокуратуры - это тот вердикт, на основании которого мы обязаны принять решение", - объяснила она.

По ее словам, ЦИК "не имеет права подвергать сомнению информацию, которую предоставляет Генпрокуратура".

"Это не наша компетенция. Для этого есть суд, у него есть право провести следственные действия в избирательном процессе, выявить все обстоятельства всех сторон. Мы четко выполняем закон", - подчеркнула Памфилова.

Она предложила кандидатам, у которых сомнения в отказе в регистрации, обращаться в суд. "Если вы подвергаете сомнению тот вердикт от той инстанции, от Минюста ли, от Генпрокуратуры ли, на основании которого мы принимаем решение, идите в суд. Мы вздохнем с облегчением, если восстановят вашего кандидата на основании судебного процесса, который выявит все обстоятельства, не входящие в нашу компетенцию", - сказала председатель ЦИК.

Комиссия 24 июля зарегистрировала федеральный список кандидатов КПРФ на выборах в Госдуму, но исключила из него Грудинина. ЦИК при этом сослался на данные Генпрокуратуры, подтверждающие наличие у Грудинина акций зарубежной компании Bontro. Сам Грудинин это отрицает.

КПРФ обжаловала исключение Грудинина в Верховном суде.