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Верховный суд признал законным снятие Грудинина с выборов

Зюганов сравнил решение по Грудинину с расстрелом парламента

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Верховный суд отклонил иск КПРФ и директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина, которые оспаривали решение Центризбиркома, исключившего бизнесмена из федерального списка кандидатов от партии на предстоящих выборах в Госдуму, передал корреспондент "Интерфакса". В КПРФ пообещали оспорить этот отказ ВС.

Истцы просили ВС признать незаконным и отменить п. 1 Постановления ЦИК РФ от 24 июля 2021 года №30/258-8, которым Грудинин был исключен из федерального партийного списка на думских выборах.

Представители ЦИК в ходе заседания попросили суд оставить иск без удовлетворения. Представитель Генпрокуратуры назвал решение комиссии законным.

"Обжалуем, пройдем и второй тур. Но одновременно мы подготовили заявление и в Европейский суд (по правам человека - ИФ)", - сообщил журналистам после заседания суда лидер компартии Геннадий Зюганов.

По его словам, КПРФ рассматривает решения ЦИК и суда как вызов партии и всему лево-патриотическому движению. "Мы будем бороться. Наше дело правое, и победа будет за нами", - сказал, в свою очередь, Грудинин.

В суде Зюганов заявил о незаконности действий ЦИК.

"Наказывают не гражданина Грудинина - наказывают избирателя. (...) ЦИК принял крайне неправомерное решение, которое надо ставить в один ряд с расстрелом парламента, - заявил Зюганов. - Вы принимаете решение, которое дестабилизирует".

ЦИК отменила регистрацию Грудинина, ссылаясь на данные Генпрокуратуры о том, что политик выполнил требование законодательства об отказе от всех зарубежных активов.

Так, установили в надзорном ведомстве, Грудинин продолжает владеть 16 667 акциями Bontro LTD, зарегистрированной в Белизе.

В иске КПРФ говорится, что информация Генпрокуратуры "противоречит имеющимся официальным материалам из налоговых органов, получена с нарушением установленного порядка, требует проверки и не может быть признана достоверной".

В КПРФ утверждают, что Грудинин представил в ЦИК надлежащим образом заверенные документы, свидетельствующие об отчуждении иностранных финансовых инструментов в 2017 году и последующей ликвидации компании Bontro LTD в декабре 2018 года, "которые не вызывают сомнений в их подлинности и достоверности".

Павел Грудинин КПРФ Центризбирком Госдума Верховный суд Геннадий Зюганов Генпрокуратура Bontro Белиз

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