Петростат связал с коронавирусом 15% смертей в Петербурге в 2020 году

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге в 2020 год от коронавируса умерли 11 383 человека, говорится в бюллетене Петростата "Естественное движение населения Санкт-Петербурга в 2020 году".

По данным регионального оперштаба на 1 января, число умерших с COVID-19 в регионе с начала пандемии составляло 7769, в полтора раза меньше, чем показатель Петростата.

В юллетене статистического ведомства сообщается о двукратном росте числа умерших от пневмонии в прошлом году - 992 человек. В 2019 году от пневмонии умерли 489 петербуржцев.

Всего в 2020 году, по данным Петростата, в Петербурге скончались 73 298 человек. Таким образом, доля умерших от коронавируса составила 15%. По сравнению с 2019 годом смертность в городе увеличилась на 19%, с 59 178 человек.