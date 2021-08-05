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Путин поручил распространить самые успешные методы вакцинации на все регионы РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву в ближайшее время обобщить наилучшие региональные практики вакцинации от коронавируса, после чего использовать их на всей территории России.

"В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других - помедленнее, нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах Российской Федерации", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что уже определены регионы с наиболее успешными методами вакцинирования. "Они, в том числе репродуцируются и заимствуются уже в других регионах", - сказал Мурашко.

Путин поручил главе Минздрава еще раз проанализировать и обобщить эти практики, а затем предложить для применения в других регионах. "Можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это. В общем, это все возможно, только нужно это сделать, и сделать в самое ближайшее время", - сказал президент.

Хроника коронавируса. Август.

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Хроника 09 января 2020 года – 05 августа 2021 годаПандемия коронавируса
Владимир Путин Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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