Путин поручил распространить самые успешные методы вакцинации на все регионы РФ

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву в ближайшее время обобщить наилучшие региональные практики вакцинации от коронавируса, после чего использовать их на всей территории России.

"В одних регионах вакцинация идет достаточно быстрыми темпами, в других - помедленнее, нужно обобщить наилучшие практики и внедрять их на территории всей Российской Федерации, во всех субъектах Российской Федерации", - сказал Путин на совещании с членами правительства в четверг.

Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что уже определены регионы с наиболее успешными методами вакцинирования. "Они, в том числе репродуцируются и заимствуются уже в других регионах", - сказал Мурашко.

Путин поручил главе Минздрава еще раз проанализировать и обобщить эти практики, а затем предложить для применения в других регионах. "Можно подумать и о выделении дополнительных ресурсов на это. В общем, это все возможно, только нужно это сделать, и сделать в самое ближайшее время", - сказал президент.