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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:24Заразились
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В Минобороны РФ занялись созданием COVID-вакцины в форме жвачки

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Минобороны РФ разрабатывает вакцину от коронавируса в виде жевательной резинки, но говорить о проведении клинических исследований пока рано, сообщил руководитель 48-го ЦНИИ Минобороны России Сергей Борисевич.

"У нас в 1990-х годах была отработана технология, мы делали вакцину таблетированную, жевательную, получали результаты, поэтому предложили пойти по этому пути", - сказал Борисевич в четверг, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Он сообщил, что "сейчас идет этап разработки, о клинических исследованиях говорить еще рано".

Борисевич отметил, что разработка ведется не на основе какой-либо из существующих вакцин. "Не существующих. Это абсолютно другая вакцина", - сказал Борисевич.

Он допустил, что препарат может выйти в гражданский оборот, отметив, что это "зависит от качества".

В РФ зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Три из них - "Спутник V", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" - используются при вакцинации населения, еще одна - "Спутник Лайт" - будет введена в гражданский оборот в ближайшее время.

Также в России разрабатывается вакцина от коронавируса в виде кисломолочного продукта (йогурта).

Хроника 09 января 2020 года – 24 июня 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Борисевич Минобороны РФ Коронавирус

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