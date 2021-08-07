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Детей с поезда "Мурманск-Адлер" после вспышки инфекции поместят на карантин

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Почти две сотни детей, прибывших на Кубань на поезде из Мурманска, предварительно поместят в обсерваторы после случившейся в пути вспышки кишечной инфекции, сообщил "Интерфаксу" в субботу информированный источник в медицинских службах Краснодарского края.

"Поезд прибывает в Туапсе в 16:40, для следовавших в нем детей в лагерях уже организованы обсерваторы. Они будут там находиться до получения результатов проб, которые взял Роспотребнадзор", - рассказал он.

Дети, по его словам, следуют в лагеря и дома отдыха Туапсе - "Морская волна" (поселок Лермонтово), "Морская звезда" (поселок Новомихайловский), "Юбилейный" (поселок Шепси).

Источник также сообщил, что на случай масштабной вспышки кишечной инфекции подготовлены десять коек в центральной больнице города Апшеронск и 40 коек в Туапсинской районной больнице №1. Там же, в Туапсе, при необходимости, имеется возможность дополнительно развернуть еще до 40 коек.

Из поезда №225 "Мурманск-Адлер" с признаками кишечной инфекции госпитализированы 20 детей из города Петрозаводска Республики Карелия: восемь детей помещены в Белореченскую ЦРБ и 12 детей в Апшеронскую ЦРБ.

Как отметил собеседник агентства, взаимодействие с сопровождающими лицами в больнице и уполномоченными органами в Карелии и Мурманске налажено. Родителей госпитализированных детей оповещают, социального напряжения нет, сказал он.

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Ранее в Минздраве Кубани сообщили "Интерфаксу", что попавшие в больницы дети получают всю необходимую помощь. Врачи оценивают состояние больных как легкой и средней степени тяжести.

Дети ехали в поезде на отдых в составе двух организованных групп - всего около 250 человек.

В связи с отравлением группы детей возбуждено уголовное дело.

Мурманск Адлер Туапсе Краснодарский край

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