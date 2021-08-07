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Врачи рассказали о состоянии отравившихся в поезде "Мурманск-Адлер" детей

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Медики Краснодарского края окажут всю необходимую помощь детям, попавшим в больницы с кишечной инфекцией из поезда "Мурманск-Адлер", сообщили "Интерфаксу" в региональном Минздраве в субботу.

Как сказал собеседник агентства, врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.

Он уточнил, что с подозрением на кишечную инфекцию из поезда "Мурманск-Адлер" госпитализировали 20 детей. Их доставили в центральные районные больницы Апшеронска и Белореченска.

Как добавили в краевом Минздраве, несовершеннолетние пассажиры передвигались в составе двух организованных групп - всего около 250 человек. Остальные дети продолжили следование до станции назначения.

Ранее сообщалось, что после отравления группы детей, ехавших на отдых поездом "Мурманск-Адлер", возбуждено уголовное дело.

Мурманск Адлер Краснодарский край

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