Больница Туапсе приняла 36 детей с поезда "Мурманск-Адлер" после вспышки инфекции

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В инфекционное отделение городской клинической больницы Туапсе были направлены 36 детей с поезда "Мурманск-Адлер" подозрением на инфекционное заболевание, остальные дети доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна", сообщает пресс-служба СКЖД.

"Пассажирский поезд N226 "Мурманск - Адлер", в котором к месту отдыха следовали две организованные группы детей численностью около 250 человек, доставил несовершеннолетних пассажиров к месту отдыха в Туапсе. При высадке из поезда детей был организован осмотр врачами-педиатрами детской городской больницы", - говорится в сообщении.

"По результатам осмотра в инфекционное отделение Городской клинической больницы города Туапсе были направлены 36 детей с подозрением на инфекционное заболевание. Остальные дети, следовавшие поездом №226, доставлены к месту отдыха в детский оздоровительный лагерь "Морская волна"", - отметили в пресс-службе.

В настоящее время самочувствию и здоровью детей ничего не угрожает, их состояние оценивается как удовлетворительное. Во время стоянки специалистами Роспотребнадзора в поезде взяты пробы воды и пищи, чтобы исключить возможность отравления.

Ранее в пути следования врачи госпитализировали еще 20 детей. Они были направлены в больницы Белореченска и Апшеронска Краснодарского края. После прибытия поезда в Туапсе часть детей с подозрением на инфекцию направили в Туапсинскую районную больницу №1, где они будут осмотрены и получат необходимую помощь - всего 16 человек. Состояние детей удовлетворительное, какое-то время они будут под наблюдением врачей".

Ранее сообщалось, что из поезда №225 "Мурманск-Адлер" с признаками кишечной инфекции госпитализированы 20 детей из города Петрозаводска Республики Карелия: 8 детей помещены в Белореченскую ЦРБ и 12 детей в Апшеронскую ЦРБ.

Несовершеннолетние направлялись на отдых в составе двух организованных групп - всего около 250 человек - в лагеря и дома отдыха в Туапсинском районе - "Морская волна" (пос. Лермонтово), "Морская звезда" (пос. Новомихайловский), "Юбилейный" (пос. Шепси).

После отравления группы детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Для расследования уголовного дела создана следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Организован комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.