СК провел обыски у поставщиков питания для поезда, в котором отравились дети

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Проведены обыски у компаний, которые поставили продукты и напитки для пассажирского поезда "Мурманск-Адлер", в связи с отравлением двух организованных групп детей из Мурманской области и Карелии. Об этом сообщила пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

"Уже произведен осмотр вагона-ресторана, отобраны пробы суточного рациона детей, смывов поверхностей вагонов и вагона-ресторана, по которым назначены экспертизы, изъяты товарные накладные (...) Кроме того, произведены обыски у компаний, осуществлявших снабжение продуктами и напитками пассажирский поезд", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обыски прошли в рамках ранее возбужденного уголовного дела по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Следствие признало детей потерпевшими.

Ранее заместитель губернатора Заполярья Юрий Фомин сообщил о госпитализации 44 детей из Мурманской области, которые ехали в составе организованной группы на оздоровительный отдых.

Как сообщалось, днем 6 августа с поезда "Мурманск - Адлер" были сняты и госпитализированы 19 детей и двое сопровождающих. Всего на поезде следовали две организованные группы – 246 детей и 24 сопровождающих из Карелии и Мурманской области. К вечеру 7 августа число госпитализированных возросло до 56 человек. 8 августа стало известно, что число детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, возросло до 87.

По данным оперштаба в Краснодарском крае, дети госпитализированы в Туапсинскую центральную районную больницу №1, в Апшеронскую и Белореченскую больницы.

В Роспотребнадзоре сообщили, что причиной недомогания детей стал норовирус второго типа (желудочно-кишечная инфекция).