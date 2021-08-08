Число отравившихся в поезде Мурманск-Адлер детей выросло до 87

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Лечение в больницах Кубани проходят 87 детей, отравившихся в поезде Мурманск-Адлер, сообщает региональный оперштаб в воскресенье.

Как отмечается, на 8 августа в Туапсинской ЦРБ №1 с кишечной инфекцией находятся 67 несовершеннолетних, в Апшеронской - 12, в Белореченской - 8. Врачи оценивают состояние детей как легкой и средней степени тяжести.

По данным оперштаба, несовершеннолетние пассажиры передвигались в составе двух организованных групп. Всего 246 детей и 24 сопровождающих. Остальные дети доставлены в здравницы Туапсинского района.

Как сообщалось, днем в пятницу с поезда Мурманск-Адлер с признаками кишечной инфекции были госпитализированы 19 детей и двое сопровождающих. Следственный комитет возбудил дело, прокуратура проводит проверку.

К вечеру субботы число госпитализированных возросло до 56 человек. В Роспотребнадзоре сказали, что точное число госпитализированных будет известно утром 8 августа.

Пресс-служба ведомства также накануне вечером сообщила, что норовирус второго типа стал причиной заболевания детей (желудочно-кишечная инфекция - ИФ).