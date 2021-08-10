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Меньше трети студентов МГУ привились от COVID-19

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - В МГУ имени Ломоносова привились от коронавируса 70% сотрудников, а с учетом переболевших иммунитет к COVID-19 должен быть у 90% персонала, сообщил ректор университета Виктор Садовничий. Долю привившихся студентов он оценил в 30%.

"Таким образом, в этой части мы абсолютно готовы к началу учебного года. Мне кажется, есть запас прочности по здоровью. Что касается студентов, (...) у нас 30% студентов тоже вакцинировались", - сказал он и уточнил, что в МГУ учатся 60 тысяч человек, а работают 20 тысяч.

Университет намерен начать учебный год очно, но с разреженной рассадкой студентов, сообщил Садовничий.. Где нельзя будет студентов рассаживать - например, на лекциях в поточных аудиториях - занятия будут проводить дистанционно.

В общежитиях живут 18 тысяч студентов, продолжил ректор.

"Наши планы и наши действия: мы будем всех селить с контролем при поселении температурного режима. Сейчас обсуждаем - может быть, мы введём тесты на коронавирус при заселении", - сказал он.

Минобрнауки 9 августа выдало вузам рекомендации по вакцинации студентов. В частности, общежитиям рекомендовали спрашивать со студентов при заселении сертификат о вакцинации или справку о перенесенной коронавирусной инфекции. Непривитых студентов ведомство рекомендовало учить дистанционно.

Рекомендации предусматривают различные варианты решений в зависимости от условий и эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе и организации, подчеркнули в министерстве и пообещали наказывать вузы за ограничения прав непривившихся студентов.

МГУ Виктор Садовничий Коронавирус Москва Минобрнауки

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