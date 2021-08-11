Роспотребнадзор заявил о соответствии нормам морской воды в Новороссийске

Вид на побережье Новороссийска, рядом с которым произошел разлив нефтепродуктов Фото: Юрий Березнюк/ТАСС

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Морская вода в зонах рекреации новороссийской акватории, где произошел разлив нефти, соответствует гигиеническим нормативам, сообщает управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

"Все пробы соответствуют гигиеническим нормативам. Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю", - говорится в сообщении регионального управления в среду.

Там добавили, что Новороссийский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю отобрал пробы морской воды в зонах рекреации для исследований на показатели загрязнения по содержанию нефтепродуктов. По итогам анализа ведомство пришло к выводу, что содержание нефтепродуктов в пробах морской воды не превышает предельно допустимые концентрации (ПДК).

В сообщении также говорится, что в зонах рекреации новороссийской акватории были исследованы микробиологические, паразитологические, санитарно-химические и вирусологические показатели - и все они также соответствуют гигиеническим нормативам.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) в свою очередь заявляет, что ситуация на морском терминале в Южной Озереевке на 11 августа 2021 года остается штатной. Там отмечают, что погрузка танкеров идет по графику.

"Инцидент на прокачку нефти по системе КТК либо ее отгрузку не повлиял. Погрузка останавливалась лишь на время устранения последствий аварии. График отгрузки соблюдается полностью", - добавил консорциум.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в 6 километрах от берега, в районе Южная Озереевка произошел залповый выброс нефти. КТК, эксплуатирующий ВПУ, утверждал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 по московскому времени. По заявлению консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м.

Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.