Абрамченко инициировала проверку операторов нефтеперевалочных терминалов

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Ростехнадзору и Росприроднадзору провести проверки операторов нефтеперевалочных терминалов всех морских портов России, следует из соответствующего документа, с которым ознакомился "Интерфакс". В пресс-службе вице-премьера подтвердили эту информацию.

В частности, Абрамченко хочет выяснить уровень готовности операторов терминалов к ликвидации аварийных разливов нефти.

Вечером 7 августа в Черном море произошел залповый выброс нефти во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony (греческий флаг, порт приписки Пирей) с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в 6 километрах от берега, в районе Южная Озереевка.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), эксплуатирующий ВПУ, сообщал, что разлив был локализован до окончания дня, затем иго ликвидировали и площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м.

Позднее Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов в Черном море в районе Новороссийска оказалась в 400 тысяч раз больше, чем заявлял КТК.

Абрамченко тогда поручила Росприроднадзору установить истинный размер разлива. В КТК тогда заверили, что разлив ликвидировали, а на поверхности моря могли быть "остаточные явления в форме пленки".

Трубопровод КТК соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана и российские месторождения на шельфе Каспия с морским терминалом в Новороссийске. Его протяженность составляет 1511 км. В последние годы его постепенно расширяют для увеличения пропускной мощности. КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов.

Акционеры КТК: Российская Федерация (в управлении "Транснефти" 24%, на балансе 7%) - 31%; Казахстан (представленный "Казмунайгазом" - 19% и Kazakhstan Pipeline Ventures LLC - 1,75%) - 20,75%; Chevron Caspian Pipeline Consortium Company - 15%, LUKARCO B.V. - 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company - 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited - 7,5%, BG Overseas Holding Limited - 2%, Eni International N.A. N.V. - 2% и Oryx Caspian Pipeline LLC - 1,75%.