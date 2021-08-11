Министр энергетики РФ заявил главе КТК о необходимости установить объем утечки нефти

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Генеральный директор Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) Николай Горбань доложил министру энергетики РФ Николаю Шульгинову о ходе ликвидации последствий нештатной ситуации с выходом нефти, произошедшей на морском терминале близ Новороссийска 7 августа.

"Министр обозначил необходимость проверки информации об объеме разлива нефти", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, на встрече стороны обсудили функционирование трубопроводной системы КТК, приоритетные направления развития компании и реализацию перспективных проектов.

Также руководитель КТК доложил главе Минэнерго России о ходе реализации программы устранения узких мест, по выполнению которой к 2024 году пропускная способность нефтепровода возрастет с нынешних 67 млн тонн до 80 млн тонн в год.

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