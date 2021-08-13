Семьям погибших во время ЧП в Воронеже выплатят по миллиону рублей

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Власти Воронежской области выплатят компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате взрыва автобуса. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в телеграмм-канале.

Так, родные погибших получат по 1 млн рублей, тяжелораненые – по 500 тыс. рублей. Для остальных сумма компенсации будет определена позднее.

"Кроме того, изучу истории каждой из семей и, исходя из их материального положения, буду принимать решения – нужна ли еще какая-то поддержка. Также благодарю неравнодушных воронежских предпринимателей: ко мне уже обратился ряд бизнесменов, готовых помочь семьям погибших и пострадавшим. Подумаем, как использовать эту возможность", - написал губернатор.

Гражданская ответственность владельца автобуса застрахована в СОГАЗе

Ранее пресс-служба страховой компании "СОГАЗ" подтвердила готовность осуществлять страховые выплаты пострадавшим пассажирам автобуса, взорвавшегося в Воронеже в четверг, при признании происшествия страховым случаем.

"Гражданская ответственность владельца автобуса застрахована в СОГАЗе (...). Компания готова выполнить свои обязательства по договору страхования после всестороннего расследования и установления причин произошедшего, если данное происшествие будет признано страховым случаем", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники филиала готовы оказать любую консультационно-информационную помощь пострадавшим в этом происшествии.

Вечером 12 августа в Воронеже на остановке общественного транспорта в пассажирском автобусе произошел взрыв. В результате два человека погибли, 17 пострадали.

СКР квалифицировал это происшествие как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Дело о ЧП с автобусом в Воронеже передано для расследования в центральный аппарат СКР.

По предварительным данным источника "Интерфакса", следов взрывчатых веществ в автобусе не найдено. О возможной природе взрыва официально не сообщалось.