Превышения ПДК по нефтепродуктам в море под Новороссийском не выявили

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Росприроднадзор взял пробы в Черном море после разлива нефти в районе Новороссийска; по предварительным данным, превышения предельно допустимых значений по содержанию нефтепродуктов не обнаружено, сообщил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

"Технологическая авария произошла 7 августа в 17 часов. Наши коллеги из Росприроднадзора взяли пробы. По результатам этих проб будет подсчитываться ущерб, если он имеет место быть", - сообщил Козлов в эфире телеканала "Россия 24" в четверг.

По его словам, для анализа проб экспертам Росприроднадзора потребуется несколько дней. "По данным, которые я сейчас получаю в телефонном режиме, превышений ПДК (предельно допустимой концентрации) нефтепродуктов по тем анализам, которые взяли наши коллеги из Росприроднадзора 9 числа, не наблюдается", - сказал министр.

Глава Минприроды предложил дождаться официального заключения лабораторий Росприроднадзора по Краснодарскому краю. "Считаю, что надо дождаться документов из лаборатории, по которые руководитель филиала Росприроднадзора по Краснодарскому краю обязан будет сделать определенные выводы и действия", - отметил он.

Вечером 7 августа во время закачки нефти на греческий нефтяной танкер Minerva Symphony с выносного погрузочного устройства ВПУ-1, расположенного в 6 км от берега, в районе Южная Озереевка произошел залповый выброс нефти. Каспийский трубопроводный консорциум, эксплуатирующий ВПУ, утверждал, что разлив был локализован 7 августа к 22:42 по московскому времени. По заявлению консорциума, площадь разлива составила около 200 кв. метров, объем - порядка 12 куб. м.

Позже Институт космических исследований РАН сообщил, что площадь разлива нефтепродуктов на самом деле в 400 тыс. раз больше, чем заявлял КТК.