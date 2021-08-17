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Десятиметровая воронка образовалась под Керчью после ливней

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экстренные службы обследуют воронку, которая образовалась в селе на востоке Крыма. Об этом сообщила "Интерфаксу" глава администрации Ленинского района Екатерина Юровских во вторник.

"Выехала администрация района, МЧС, дорожная служба. Уже проводят работы по ограждению. Будем засыпать", - сказала Юровских.

По ее словам, причиной образования воронки стали подземные воды. Кроме того, в этом районе под землей находятся катакомбы.

По информации из соцсетей, воронка образовалась накануне рядом с детской площадкой в селе Бондаренково под Керчью. Очевидцы оценили ее диаметр в 8-10 метров, глубину - в 10-12 метров.

Сильные ливни шли в Крыму с начала лета до середины июля. Очередные дожди прошли в начале августа. В конце прошлой недели подтопило около сотни частных домовладений и двух сотен придомовых территорий, в основном – на востоке Крыма.

Крым Керчь

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