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Найдены тела двух туристов, сорвавшихся на вулкане Ключевская сопка

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Тела двоих туристов, которые сорвались при восхождении на вулкан Ключевская сопка в Камчатском крае, обнаружены. Об этом сообщает следственное управление СКР по региону.

По предварительным данным, вечером 17 августа при совершении группой туристов из 12 человек восхождения на вулкан Ключевская сопка в Усть-Камчатском районе двое участников группы на высоте около 4100-4200 метров оступились при спуске с ледника и сорвались со склона. Их тела обнаружены одним из участников группы на высоте около 3650 и 3200 метров, говорится в сообщении

В связи с происшествием Усть-Камчатским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Камчатскому краю организована доследственная проверка. До совершения восхождения группа была зарегистрирована в ГУ МЧС по региону.

Отмечается, что в районе, где погибли туристы, плохая погода, что осложняет проведение следственных действий.

Ранее сообщалось, что спускаясь с вершины вулкана, погиб депутат горсовета красноярского Железногорска 46-летний Андрей Закалина. Погиб также 35-летний Александр Филяев.

Камчатка

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