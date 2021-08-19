Патрушев обвинил США во вмешательстве в выборные процессы в России

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - США продолжают вмешиваться во внутренние дела России, в том числе в избирательные кампании, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытается влиять на избирательные кампании в России для продвижения во власть агентов влияния, стремясь нагнетать для этого социальную напряженность в обществе", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

По его словам, у Вашингтона остаются задачи вмешиваться во внутренние дела России.

"А ведь у самих Соединенных Штатов много проблем и без внешнего вмешательства. Там усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения. Внутриполитические проблемы образовались и у ближайшей союзницы Вашингтона Англии, вышедшей из Евросоюза, не просчитав все последствия", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.