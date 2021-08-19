Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

Патрушев обвинил США во вмешательстве в выборные процессы в России

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - США продолжают вмешиваться во внутренние дела России, в том числе в избирательные кампании, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Целый легион американских политтехнологов и неправительственных организаций пытается влиять на избирательные кампании в России для продвижения во власть агентов влияния, стремясь нагнетать для этого социальную напряженность в обществе", - сказал Патрушев в интервью газете "Известия".

По его словам, у Вашингтона остаются задачи вмешиваться во внутренние дела России.

"А ведь у самих Соединенных Штатов много проблем и без внешнего вмешательства. Там усиливаются внутригосударственные противоречия и расовые предубеждения. Внутриполитические проблемы образовались и у ближайшей союзницы Вашингтона Англии, вышедшей из Евросоюза, не просчитав все последствия", - отметил секретарь Совбеза РФ.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

Николай Патрушев США

Новости по теме

Новости

Военный самолет Миг-29 разбился под Астраханью

Что произошло за день: среда, 18 августа

Движение "Голос" внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Движение "Голос" внесли в новый реестр незарегистрированных организаций-иноагентов

Минсельхоз перестал публиковать оперативные данные об уборке урожая

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября

Петербургский Закс попросил ЦИК проверить отказ в регистрации Татьяны Булановой

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Уходящая с поста канцлера Меркель обсудит Афганистан в Москве

Ведущие фабрики "Объединенных кондитеров" получили убытки

Ставрополье попросило Путина сделать курортный сбор постоянным

Пандемия коронавируса

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями

Врачи будут рекомендовать прививку от COVID школьникам с хроническими болезнями
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');