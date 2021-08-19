Два человека погибли в ДТП под Саратовом

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Дорожная авария в Саратовской области унесла жизни двух человек, сообщили "Интерфаксу" в УГИБДД региона.

ДТП произошло в ночь на четверг на 2 км автодороги "Саратов- Тепловка - Базарный Карабулак- Балтай".

Автомобиль "Лада Веста" столкнулся лоб в лоб с "Камазом" с полуприцепом.

В результате ДТП на месте от полученных травм скончались два пассажира легковушки. Водитель и третий пассажир с тяжёлыми травмами госпитализированы в ближайшую клинику.

Причины аварии устанавливаются.