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Американец Рид этапирован в колонию в Мордовии

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Студент из Техаса Тревор Рид, осужденный в РФ на девять лет колонии за нападение на полицейских в Москве летом 2019 года, этапирован из столичного СИЗО-5 в мордовскую колонию, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

"В настоящее время Тревор Рид этапирован из Москвы, отбывать наказание он будет в одной из колоний Мордовии", - сказал Мельников.

Головинский суд Москвы 30 июля 2020 года приговорил Рида к девяти годам колонии общего режима за насилие в отношении представителей власти. Кроме того, суд взыскал с него по 100 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда в пользу двух потерпевших полицейских.

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Согласно фабуле дела, 16 августа 2019 года в полицию поступило сообщение, что возле дома №106 около Ленинградского шоссе гражданин ругается с двумя женщинами. Экипаж патрульно-постовой службы попытался успокоить мужчину, но тот проявил агрессию и оказал сопротивление полицейским.

Применив силу, патрульные доставили молодого человека в служебной машине в отдел МВД. По пути задержанный напал на водителя, порвал его обмундирование и ударил его напарника, создав аварийную ситуацию на дороге.

В отделе выяснилось, что задержанным является 28-летний гражданин США Тревор Рауди Рид, временно живущий в квартире на Открытом шоссе. На следующий день суд его арестовал.

В суде Рид заявил, что вину не признает и не помнит произошедшего, поскольку был пьян.

Тревор Рид Россия

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