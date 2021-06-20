Белый дом объявил, что готовит новые санкции по делу Навального

Cоветник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан. Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Администрация США разрабатывает дополнительный пакет санкций против России в связи с делом оппозиционера Алексея Навального, заявил в воскресенье советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

"Мы готовим еще один пакет санкций для применения в данном случае", - сказал он в интервью CNN.

Салливан пояснил, что Вашингтон введет эти новые санкции, когда убедится, что эти санкции достигают нужных целей.

"С самого начала мы показывали, что не будем сдерживаться, когда необходимо реагировать на вредоносную деятельность России, будь то хакерская атака на SolarWinds, вмешательство в выборы или дело Навального", - добавил он.

2 марта этого года Евросоюз и США ввели санкции в отношении РФ из-за произошедшего с оппозиционером Алексеем Навальным. Кроме этого, США решили ввести ограничительные меры против 14 организаций из РФ, имеющих отношение к производству химических и биологических веществ.

США затем обнародовали новый пакет санкций в отношении России, который, в частности, включает высылку 10 российских дипломатов из посольства в Вашингтоне и запрет американским финансовым институтам на участие в первичных размещениях госдолга РФ, номинированного в рублях. Москва ввела ответные меры - зеркально ответила на высылку дипломатов и приняла ряд мер, затрагивающих деятельность американской дипмиссии в РФ.