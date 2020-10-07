Лондон будет работать над санкциями против РФ за инцидент с Навальным

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Великобритания вместе с партнерами будет работать над введением санкций против российских должностных лиц в связи с отравлением оппозиционера Алексея Навального, сообщил в среду глава МИД Великобритании Доминик Рааб.

"Мы будем работать вместе с нашими международными партнерами, чтобы продвигать санкции против российских должностных лиц и остальных, кто считается ответственным за это преступление, а также против тех, кто участвовал в разработке программы химического оружия "Новичок", - говорится в сообщении Рааба, опубликованном на сайте британского правительства.

Ранее в среду Франция и Германия сообщили, что передадут европейским партнерам свои предложения по санкциям против физических лиц, которых Париж и Берлин считают ответственными за отравление Навального, и одной структуры, имеющей, по их данным, отношение к программе "Новичок". В совместном коммюнике глав МИД двух стран подчеркивалось, что Франция и Германия не видят "никаких других правдоподобных объяснений отравления Навального, кроме версии, предполагающей российскую ответственность и участие".

Российский МИД назвал неприемлемым заявление Парижа и Берлина, вновь заявив, что обращения и запросы России по двусторонним каналам и в Техсекретариат ОЗХО игнорируются.

20 августа во время полета из Томска в Москву Навальному стало плохо. Самолет экстренно приземлился в Омске. Оппозиционера в коме госпитализировали в реанимацию омской больницы. Спустя два дня российские врачи разрешили вывезти Навального на лечение в берлинскую клинику Charite, на чем настаивали его родственники. Сейчас он проходит курс реабилитации в Германии.

2 сентября власти ФРГ со ссылкой на лабораторию бундесвера объявили, что в организме Навального обнаружены следы яда из группы "Новичок". Позднее к таким же выводам пришли эксперты из независимых лабораторий в Швеции и Франции, а также ОЗХО. Российские врачи заявили, что не обнаружили отравляющих веществ в анализах оппозиционера.

Страны Запада считают фактом отравление Навального запрещенным боевым отравляющим веществом и требуют объяснения от России. В Москве сетуют, что Германия не передает данные по ситуации с Навальным России, и считают, что юридических оснований для возбуждения уголовного дела пока нет.