Татьяна Фельгенгауэр сообщила и приходе полиции к ее родителям

Татьяна Фельгенгауэр Фото: AP/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Журналистка "Эха Москвы" Татьяна Фельгенгауэр сообщила о визите полиции по месту ее прописки.

Как написала Фельгенгауэр в своем твиттере, полицейский пришел в квартиру ее родителей, где она прописана. "Искал меня, но мама его не пустила и говорить с ним отказалась", - уточнила она.

По ее словам, это не первый раз, когда сотрудники полиции пытаются ее найти. "Я думаю, что это, скорее всего, связано с базой частично взломанной сайта free.navalny (внесен в реестр запрещенных в РФ сайтов - ИФ). Еще один вариант, который возможен, это то, что у меня был административный арест и я нахожусь в некой базе потенциальных правонарушителей",- сообщила Фельгенгауэр радиостанции "Эхо Москвы".

С начала недели в социальных сетях стала появляться информация о приходах сотрудников полиции к людям, чьи данные, по их словам, оказались в публичном доступе после утечки с сайтов free.navalny.com и "Умное голосование".

"Интерфакс" пока не располагает комментарием правоохранительных органов.