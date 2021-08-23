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В Омске задержали пассажирку, выпустившую собаку в салоне самолета

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Пассажирку авиарейса Симферополь-Омск, выпустившую во время полета собаку из контейнера и выражавшуюся нецензурной бранью, привлекут к ответственности за нарушение общественного порядка. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СФО в понедельник.

В дежурную часть Омского линейного управления МВД России поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, прибывшего из Симферополя, требуются сотрудники полиции в связи с нарушением общественного порядка одной из пассажирок.

Сотрудники транспортной полиции задержали и доставили в дежурную часть 45-летнюю жительницу Омска, "которая пренебрегла правилами перевозки своей собаки и во время полета выпустила животное из контейнера на прогулку по салону самолета", говорится в сообщении.

Женщина игнорировала неоднократные требования экипажа посадить питомца в сумку-переноску, а затем начала выражаться в адрес окружающих и бортпроводников нецензурной бранью.

Сотрудники транспортной полиции составили в отношении задержанной протокол по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Женщине грозит наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.

Омск

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