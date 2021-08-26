В Крыму военного приговорили к 10 годам колонии за убийство сослуживца

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима военнослужащего, который убил сослуживца, сообщила пресс-служба суда в четверг.

Инцидент произошел в октябре 2020 года в одной из воинских частей гарнизона.

"Военнослужащий при сдаче оружия караулом, обидевшись на сослуживца, который неблагоприятно высказался в его адрес, выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и выстрелил в лоб сослуживцу, он скончался на месте", - говорится в пресс-релизе.

Суд признал фигуранта дела виновным по двум статьям Уголовного кодекса России: умышленное причинение смерти другому человеку (часть 1 статьи 105 УК РФ) и незаконное приобретение огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Суд частично удовлетворил гражданский иск четырех потерпевших и постановил взыскать с осужденного в общей сложности 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.