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В Крыму военного приговорили к 10 годам колонии за убийство сослуживца

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Крымский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима военнослужащего, который убил сослуживца, сообщила пресс-служба суда в четверг.

Инцидент произошел в октябре 2020 года в одной из воинских частей гарнизона.

"Военнослужащий при сдаче оружия караулом, обидевшись на сослуживца, который неблагоприятно высказался в его адрес, выхватил из кобуры у находящегося рядом начальника караула пистолет и выстрелил в лоб сослуживцу, он скончался на месте", - говорится в пресс-релизе.

Суд признал фигуранта дела виновным по двум статьям Уголовного кодекса России: умышленное причинение смерти другому человеку (часть 1 статьи 105 УК РФ) и незаконное приобретение огнестрельного оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ).

Суд частично удовлетворил гражданский иск четырех потерпевших и постановил взыскать с осужденного в общей сложности 3 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

Крым

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