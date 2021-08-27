Правительство оплатит закупку 20 концентраторов кислорода для регионов

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Правительство выделило более 651,95 млн рублей на закупку 20 концентраторов кислорода для регионов, такое постановление премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с постановлением, Минздрав получит эти деньги из резервного фонда правительства на финансирование закупок 20 концентраторов кислорода производительностью более 1000 литров в минуту каждый.

Концентраторы купят Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Карелия, Коми, Крым, Северная Осетия, Хакасия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, Алтайский, Пермский и Забайкальский край, а также Амурская, Архангельская, Иркутская, Кировская, Курганская, Орловская области и город Севастополь, следует из текста документа.

Минздраву поручено обеспечить заключение соглашений о данных выплатах регионам не позднее 30 рабочих дней со дня вступления постановления в силу.

Потребность в медицинском кислороде в регионах выросла в связи с пандемией COVID-19. Отдельные больницы время от времени сообщали о нехватке кислорода для поддержки пациентов, руководство регионов для решения проблемы изыскивало дополнительные объемы кислорода, закупая его в других регионах и за границей. В июле, на пике третьей волны пандемии глава Минпромторга Денис Мантуров говорил, что в стране задействованы "абсолютно все возможности" по производству медицинского кислорода и что для этого были в том числе переориентировны мощности по производству технического кислорода в интересах химических, металлургических и прочих предприятий.