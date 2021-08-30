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Петербургский Закс отозвал жалобу на определение суда о секретаре Горизбиркома

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга отозвало частную жалобу в деле об иске секретаря Горизбиркома Марины Ждановой, которую попытался отстранить от работы, следует из материалов Октябрьского районного суда. Жалоба возвращена "в связи с отзывом, до направления дела в вышестоящий суд", говорится в карточке дела.

18 августа депутаты Заксобрания проголосовали за снятие с Ждановой полномочий члена Горизбиркома после того, как она и большинство членов городской комиссии поддержали перепроверку подписей кандидата в Закс от партии "Новые люди", экс-судьи Уставного суда Петербурга Ольги Герасиной.

19 августа Горизбирком отказался отстранять Жданову от работы. Сама чиновница подала в суд.

Суд 25 августа признал незаконным и отменил постановление Закса о снятии с нее полномочий.

Затем Закс подал частную жалобу на определение суда о мерах предварительной защиты, то есть о приостановке действия упомянутого постановления парламента. До понедельника суд готов был принимать возражения сторон на жалобу Закса, после чего материалы должны были передать в Санкт-Петербургский городской суд, но жалоба была отозвана.

Ранее Ольге Герасиной из-за брака в собранных подписях избирателей отказали в регистрации на округе, где ее соперником стал бы председатель комитета по законодательству Закса, единоросс Денис Четырбок. 19 августа Горизбирком зарегистрировал Герасину без проверки подписей.

Петербург Центризбирком Заксобрание горизбирком Марина Жданова Ольга Герасина

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