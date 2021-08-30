Петербургский Закс отозвал жалобу на определение суда о секретаре Горизбиркома

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Заксобрание Петербурга отозвало частную жалобу в деле об иске секретаря Горизбиркома Марины Ждановой, которую попытался отстранить от работы, следует из материалов Октябрьского районного суда. Жалоба возвращена "в связи с отзывом, до направления дела в вышестоящий суд", говорится в карточке дела.

18 августа депутаты Заксобрания проголосовали за снятие с Ждановой полномочий члена Горизбиркома после того, как она и большинство членов городской комиссии поддержали перепроверку подписей кандидата в Закс от партии "Новые люди", экс-судьи Уставного суда Петербурга Ольги Герасиной.

19 августа Горизбирком отказался отстранять Жданову от работы. Сама чиновница подала в суд.

Суд 25 августа признал незаконным и отменил постановление Закса о снятии с нее полномочий.

Затем Закс подал частную жалобу на определение суда о мерах предварительной защиты, то есть о приостановке действия упомянутого постановления парламента. До понедельника суд готов был принимать возражения сторон на жалобу Закса, после чего материалы должны были передать в Санкт-Петербургский городской суд, но жалоба была отозвана.

Ранее Ольге Герасиной из-за брака в собранных подписях избирателей отказали в регистрации на округе, где ее соперником стал бы председатель комитета по законодательству Закса, единоросс Денис Четырбок. 19 августа Горизбирком зарегистрировал Герасину без проверки подписей.