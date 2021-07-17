В Москве 12 перепрофилированных под COVID стационаров возвращаются к плановой работе

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - В связи с улучшением эпидемической обстановки в столице к плановой работе возвращаются 12 городских стационаров, которые были перепрофилированы под работу с больными коронавирусом, сообщила журналистам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Сейчас ситуация начинает постепенно выравниваться, и по уровню госпитализаций мы отмечаем стабилизацию. В этих условиях мы начинаем возвращать часть больниц к плановой работе. К своей привычной работе возвращаются 11 городских больниц, а также федеральные учреждения с общим коечным фондом более 6 тыс. коек", - сказала заммэра.

Как уточняет пресс-служба комплекса социального развития Москвы, к обычной работе, помимо 11 больниц возвращается одна федеральная клиника.

К обычному режиму работы вернулись порядка 6 тыс. коек, продолжают приём больных коронавирусом более 14 тыс. коек в московских стационарах, уточнила Ракова. Также заммэра отметила, что в городе резервируется 1 тыс. коек, которые будут готовы принимать пациентов с коронавирусом, если этого потребует ситуация. Кроме того, 7 поликлиник вернулись к обычному режиму работы, в столице остается 28 КТ-центров для диагностики коронавируса.

В пресс-службе уточняют, что к обычному режиму работы возвращаются больницы №31, №51, №17, №29 им. Баумана, ГКБ им. Виноградова, ГКБ № 24 (основная территория), ГВВ № 3, ГКБ им. Иноземцева (основная территория), ГКБ им. Мухина, Детская инфекционная больница № 6, два корпуса больницы Первого МГМУ им. Сеченова и федеральный научно-клинический центр ФМБА. На территории 5 городских больниц временные корпуса также прекращают прием пациентов с коронавирусом.

"В стационарах проводится специализированная санитарная обработка, персонал проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. Плановая медицинская помощь будет оказываться в соответствии с временными правилами госпитализации", - сказали в пресс-службе.