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COVID-заболеваемость в Москве выросла после снижения до значений марта накануне

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Более 1,4 тысячи случаев COVID-19 выявили в Москве за последние сутки, следует из данных оперативного штаба по контролю ситуации с коронавирусом.

По данным штаба, за последние сутки в Москве выявили 1 402 заразившихся COVID-19. Накануне сообщалось о 1 105 случаях инфицирования, что стало минимальным значением по числу заболевших за сутки с 10 марта. Таким образом, в столице заболело на 297 человек, или на 21%, больше, чем днем ранее.

В миреЧисло случаев заражения COVID-19 в мире превысило 213,2 млнЧисло случаев заражения COVID-19 в мире превысило 213,2 млнЧитать подробнее

За сутки коронавирус привел в Москве к смерти 52 человек. Всего с начала пандемии в городе скончались 27 139 человек.

Выздоровели от заболевания за сутки 2 299 пациентов. Всего от COVID-19 в Москве вылечились 1 434 366 человек.

Накануне сообщалось о 2 148 выписанных и 56 умерших.

Общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 25 августа составляет 1 558 789.

23 июля мэр города Сергей Собянин заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве пройден. Власти надеются на дальнейшее улучшение ситуации. 13 августа мэр сообщил, что число новых госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 уменьшилось более чем вдвое по сравнению с пиковыми значениями второй половины июня. В связи с сокращением числа госпитализаций мэр заявил о смягчении коронавирусных ограничений.

Москва коронавирус

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