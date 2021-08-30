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30 лет назад: хроника последних дней СССР

Четыре украинские и латвийские организации внесли в реестр нежелательных в РФ

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Минюст РФ внес в реестр нежелательных четыре украинские и латвийские религиозные организации.

В реестр внесены Международное христианское движение "Новое поколение" (Латвия), "Евангельская христианская церковь "Новое Поколение" (Латвия), Духовное управление евангельских христиан украинской христианской церкви "Новое Поколение" (Украина), Духовное учебное заведение международный библейский уолледж "Новое Поколение" (Украина).

Ранее деятельность этих организаций была признана в РФ нежелательной Генпрокуратурой России. Прокуроры посчитали, что что деятельность этих организаций представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

В настоящий момент в реестр Минюста внесены уже 46 нежелательных иностранных НПО.

Минюст РФ Украина Латвия

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