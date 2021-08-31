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"Аэрофлот" с 1 сентября повысит зарплаты бортпроводникам

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Аэрофлот" с 1 сентября пересмотрит систему оплаты труда бортпроводников, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе перевозчика.

"Повышение почасовой ставки в совокупности с увеличением налета обеспечит доход рядового бортпроводника в диапазоне от 100 до 150 тысяч рублей в месяц в зависимости от фактического налета. Это хорошие, рыночные условия, верхняя граница рынка", - заявил представитель "Аэрофлота".

Текущую среднюю зарплату бортпроводников он не уточнил. На одном из рекрутинговых сайтов "Аэрофлот" обещает бортпроводникам "стабильную оплату труда при выполнении санитарной нормы по налету (80 часов)" в размере от 100 до 140 тыс. руб.

В сотрудничестве с первичной профсоюзной организацией "Аэрофлот" также работает "над изменением вознаграждения летного состава", сказал представитель компании. Сегодня, по его данным, командир корабля в "Аэрофлоте" получает примерно 350 тыс. рублей в месяц. Сообщалось, что до пандемии зарплаты КВС в компании достигали 650 тыс. руб.

"Мы ищем решения, стремимся поднять уровень оплаты труда наших уникальных специалистов - пилотов. Не хочу пока забегать вперед, надеюсь, с началом нового расписания, к новому сезону соответствующие решения будут согласованы всеми службами", - сказал собеседник агентства.

В начале пандемии COVID-19 компании вынужденно заземлила большую часть авиапарка, в связи с чем выплаты летным и кабинным экипажам были снижены, напомнили в "Аэрофлоте". В конце августа сообщалось, что Шереметьевский профсоюз летного состава просит "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов, предупреждая о дефиците кадров.

Аэрофлот

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