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Пилотам "Аэрофлота" сократят зарплаты после изменений системы оплаты

Пилотам "Аэрофлота" сократят зарплаты после изменений системы оплаты
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" уведомил сотрудников летного состава об изменении системы оплаты труда с 1 января 2021 года. Исходя из представленных компанией данных, командиры и вторые пилоты существенно потеряют в зарплатах, сообщил "Интерфаксу" президент Шереметьевского профсоюза летного состава (ШПЛС) Игорь Дельдюжов.

По его словам, приказ №315 "О совершенствовании оплаты труда работников "Аэрофлота" был разослан сотрудникам в конце октября. При этом текст приказа был представлен в неполном виде, в том числе отсутствовали данные о том, как именно новые условия труда отразятся на зарплатах.

"Исходя из анализа документов, который мы провели внутри профсоюза, получается, что оклады командиров и вторых пилотов по новым правилам остаются прежними. При этом существенно уменьшается доплата за час полетного времени. Сейчас доплата у КВС - около 4,3 тыс. рублей, а станет 2,1 тыс., у вторых пилотов - вместо 2,1 тыс. будет 900 рублей. И получается, что при максимальном налете зарплата КВС уменьшится на 150 тыс. рублей., у "вторых" - где-то на 70 тыс. При существующем на данный момент налете командиры будут получать примерно 200 тыс. рублей, а вторые пилоты 120 тыс.", - сказал глава ШПЛС.

Причину грядущих изменений системы оплаты труда компания не объясняет, возмущается Дельдюжов, хотя по закону для этого должны быть основания: организационные или технологические изменения. "Работодатель просто говорит: денег нет. Но все мы знаем про допэмиссию на 80 млрд руб., про кредиты на 70 млрд руб. под госгарантии, весной "Аэрофлот" получил отраслевые субсидии от Росавиации почти на 8 млрд руб.", - отметил глава ШПЛС.

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В профсоюзе недовольны и тем, что к обсуждению приказа не привлекался единый представительный орган работников "Аэрофлота", который является подписантом коллективного договора.

"Так как у нас четыре профсоюза, и ни один не объединяет более 50% работников компании, был создан этот орган. И по Трудовому кодексу именно он должен участвовать в обсуждениях изменения зарплат. А что сделал наш работодатель? Он отправил на согласование проект приказа только в один профсоюз - ППО работников "Аэрофлота", который создан и контролируется работодателем, то есть независимым профсоюзом его назвать фактически нельзя. И руководитель этой ППО согласовал приказ, то есть все формальности вроде бы соблюдены", - сказал Дельдюжов.

По его словам, руководству "Аэрофлота" уже направлена претензия, в которой предлагается отменить приказ и провести его обсуждение с участием всех заинтересованных сторон.

Оперативно получить комментарий в "Аэрофлоте" не удалось. На четверг было запланировано заседание совета директоров, в повестке которого - вопрос о системе мотивации в компании.

Аэрофлот Шереметьево

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