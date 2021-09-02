"Аэрофлот" назвал условие для возвращения пилотам "доковидных" зарплат

Москва. 2 сентября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" может вернуть зарплаты пилотов на "доковидный" уровень если летом 2022 года сохранится текущий объем внутренних перевозок, а зарубежные достигнут хотя бы 70% относительно уровня 2019 года, заявил на ВЭФ-2021 гендиректор компании Михаил Полубояринов.

По данным Росавиации, авиаперевозки внутри России в июле 2021 года выросли на 29% к июлю "доковидного" 2019 года, до 10,3 млн человек. Зарубежные перевозки были на уровне 2,88 млн человек, что в 2,2 раза меньше показателя июля 2019 года.

Тем не менее, Полубояринов подтвердил, что в этом году пилоты авиакомпании "Аэрофлот" могут рассчитывать на повышение зарплат, которые значительно сократились из-за простоя авиапарка на фоне COVID-19.

"Мы планируем встречу с коллективом. Мы должны договориться, что это (новая система оплаты труда - ИФ) будет честная и весомая цифра", - сказал он отказавшись уточнять, насколько вырастут зарплаты.

Полубояринов также сказал, что в компании не слышали о планах государства оказать дополнительную "антиковидную" поддержку авиаотрасли в 2021 году, и считают это маловероятным.

В начале пандемии мировые авиакомпании вынужденно заземлили большую часть авиапарка, в связи с чем выплаты летным и кабинным экипажам, которые зависят от налета, были снижены. В конце августа сообщалось, что Шереметьевский профсоюз летного состава просит "Аэрофлот" пересмотреть систему оплаты труда пилотов, предупреждая о дефиците кадров.

До пандемии зарплаты командиров воздушного судна в "Аэрофлоте" достигали 650 тысяч рублей в месяц, сейчас, по данным компании, они получают примерно 350 тысяч рублей.

В 2020 году государство выделило Росавиации на поддержку авиакомпаний на фоне пандемии около 21 млрд рублей. Почти 8 млрд рублей из этой суммы достались группе "Аэрофлот". Кроме того, в ходе допэмиссии государство выкупило на средства Фонда национального благосостояния акции компании на 50 млрд рублей. Около 30 млрд рублей внесли инвесторы в ходе рыночной части SPO, при этом якорными инвесторами выступили подконтрольный государству РФПИ с суверенными фондами Ближнего Востока. Акции "Аэрофлота" на 5 млрд рублей приобрел ВТБ.