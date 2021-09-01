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Российские школы и вузы начинают учебный год в очном формате

Московские школы готовы провести "День знаний" очно

Российские школы и вузы начинают учебный год в очном формате
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Новый учебный год в российских школах и большинстве вузов 1 сентября начнется в традиционном формате, школьники и студенты сядут за парты и придут в аудитории, сообщили главы профильных ведомств.

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"1 сентября "День знаний" пройдет очно, в традиционном формате. Все школы готовы сегодня к приему 17 млн школьников", - сказал Кравцов, выступая на VIII Общероссийском родительском собрании.

При этом, по словам министра, в школах по-прежнему будут усилены меры, направленные на недопущение распространения COVID-19. От учителей не требуют носить маски на уроках, но могут быть приняты и иные решения в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном субъекте.

"Ситуация сейчас спокойная, понятно, что расслабляться нельзя, и те меры - социальная дистанция, распределение потоков - они действуют, и я прошу всех отнестись с пониманием", - уточнил ранее Кравцов.

1 сентября в вузах

В свою очередь министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков заявил, что почти все российские вузы приняли решение начать учебный год в очном формате, часть вузов, которые приняли решение начать обучение дистанционно, приступят к занятиям в привычном формате до 1 ноября. При этом в вузах будут соблюдать меры безопасности по коронавирусу, преподавателям и студентам, кому уже исполнилось 18 лет, ранее рекомендовали пройти вакцинацию от COVID-19. По данным вице-премьера Дмитрия Чернышенко, обучение с 1 сентября начнётся в 710 российских вузах.

"Всего к учебе приступит около 4,22 млн студентов. Из них около 1,2 млн человек - первокурсники. В прошлом году эта цифра была меньше - 1,125 млн поступивших. В этом году по наиболее приоритетным направлениям было увеличено количество бюджетных мест: на 11 тыс. 382 места в сфере IT, на 5 тыс. 975 по инженерным специальностям и по специальностям медицинского профиля на 6 тыс. 057 мест", - сказал Чернышенко, слова которого привели в Минобрнауки РФ.

Начать занятия очно с 1 сентября смогут также и иностранные студенты, которым на этой недели разрешили въезд в Россию, вне зависимости от того, установлено авиасообщение со страной, откуда пребывает студент или нет. Основное требование к обучающимся - отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, при положительных результатах тестирования студентов будут отправлять на самоизоляцию, для чего вузы, включая частные, должны подготовить соответствующую инфраструктуру.

О готовности всех столичных школ провести "День знаний" и начать учебный год в очном формате также заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он сказал, что в московских школах в новом учебном году не планируется ужесточать ограничения, связанные с пандемией COVID-19, учителей освободили от необходимости быть в защитной маске на уроках. При этом столичные власти будут исполнять имеющиеся санитарные требования, в запасе имеются технологии для дистанционного обучения детей.

Хроника 09 января 2020 года – 01 сентября 2021 годаПандемия коронавируса
Сергей Кравцов Валерий Фальков коронавирус COVID-19

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