Союз ректоров России не будет требовать пускать в вуз только привитых студентов

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - Союз ректоров РФ не планирует призывать вузы ограничивать допуск на занятия с 1 сентября невакцинированных от COVID-19 студентов, сообщил глава объединения, ректор МГУ Виктор Садовничий.

"Сейчас запрещать приходить на занятия тем, у кого нет вакцинации, мы не думаем", - сказал Садовничий журналистам во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, Союз российских ректоров обсуждал вопрос о вакцинации в вузах, о чем письменно было сообщено министру науки и высшего образования.

Он добавил, что Союз призывает университеты внимательно относиться к вакцинации и проводить ее.

На вопрос о том, как начнётся учебный год в МГУ, ректор ответил: "Мы сейчас не говорим, что сделаем какие-то ограничения, мы будем изучать и учитывать масштабы очного обучения".

Он заверил, что руководство будет учитывать, кто привился, а кто нет, но Садовничий подчеркнул, что рано говорить о том, что не вакцинированные не будут допущены.

По его словам, пока дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом с РФ "еще не понятно в целом", поскольку "могут быть различные вспышки, мутации". Но вуз готов начать занятия с 1 сентября в "смешанном формате".

Он также добавил, что МГУ до начала учебного года призывает своих студентов пройти вакцинацию, особенно это касается проживающих в других регионах, чтобы по возвращении к занятиям не допустить осложнения ситуации по COVID-19 в вузе.