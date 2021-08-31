Непривитых сотрудников ростовских вузов будут отстранять от работы

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области Роспотребнадзор будет отстранять от работы непривитых сотрудников вузов и средних специальных учебных заведений, пообещал накануне начала учебного года руководитель регионального управления ведомства Евгений Ковалев.

Отстранять не будут только тех, у кого медицинские противопоказания к вакцинации, добавил он.

По его сведениям, в школах региона охват иммунизацией превысил 80% персонала, а в вузах и ссузах составляет около 60%.

"Комплекс мероприятий по предупреждению COVID-19 в школах с завтрашнего дня должен проводиться в полном объеме и ежедневно контролироваться. И в первую очередь необходимо не допускать в учреждение детей с любыми признаками ОРВИ, либо кишечного расстройства", - предупредил также Ковалев.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил обеспечить системный, регулярный контроль за соблюдением санитарного контроля в образовательных учреждениях, особенно в вузах, а также в общежитиях.

В начале августа федеральное Минобрнауки рекомендовало подведомственным организациям и вузам довести уровень коллективного иммунитета к коронавирусу до уровня не менее 80%.

Тогда же ведомство рекомендовало организовать для непривитых студентов удаленное обучение и проводить для них экзамены отдельно от остальных. При заселении студентов в общежитие администраторам рекомендовали требовать от них справки о вакцинации или о недавно перенесенном COVID-19.

Вскоре руководитель ведомства Валерий Фальков заявил, что он против обязательной вакцинации студентов. 10 августа его заместитель Дмитрий Афанасьев предупредил, что за необоснованные ограничения и запреты, связанные с коронавирусом, к вузам будут применять административные меры.